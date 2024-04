Prečo Mešár s Dvorským nedostali šancu zabojovať o MS? Ramsay stavil na istotu a pokoj

Keďže to minulý rok nevyšlo, logicky sa čakalo, že šanca príde teraz. Reprezentácii bol k dispozícii výrazne skôr ako pred rokom a s prehľadom by stíhal štyri prípravné zápasy.

Dalibor Dvorský na MS 18-ročných nazbieral v siedmich zápasoch 13 bodov (8+5) a zaradili ho do All-Star výberu turnaja. Ak by Slovensko získalo medailu, bol by zrejme MVP turnaja.

„Čo sa týka Dvorského a Mešára, ak by sme ich chceli vyskúšať, niekto z tých, ktorí hrajú dobre, by nás musel opustiť a nás by to potom mrzelo. No opakujem, máme už málo času na skúšanie,“ vysvetľoval Peter Frühauf pre TASR po prípravných zápasoch v Nemecku.

To bolo ďalšie nešťastné tvrdenie. V nominácii Slovenska na zápas s Českom bolo v tom čase 24 hráčov, kým súper nominoval 30 hokejistov.