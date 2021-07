Riaditeľ väznice bol v šoku z tunela. Si voľný, vítajú Greifa

Kluby prestupovú sumu nezverejnili. Podľa viacerých zdrojov by mal Slovan od Mallorcy zinkasovať asi dva a pol milióna eur.



„Hráč presvedčený o odchode nie je dobrý pre klub. Slovan dostane kompenzáciu, ale Dominikovi dal viac, ako zaňho dostal,“ vravel tréner Vladimír Weiss.



Slovan mohol dostať viac



Podľa trénera Slovana bol hráč už hlavou inde.

„Mohli sme dostať viac peňazí, no vyšli sme mu v ústrety a nenútili ho do ponuky z Francúzska, ktorá by bola pre klub výhodnejšia. Nejde o sumu, z ktorej by sme žili rok či dva,“ vysvetlil Weiss.



Šéfovia Slovana už dnes zrejme ľutujú, že brankára nepredali skôr.



„V zime mal cenu šesť či sedem miliónov eur,“ tvrdil ešte minulé leto Ivan Kmotrík mladší.