Ak sa niekomu Nastin návrat nepáči, môže si prepnúť televíziu, vraví Daniel Kuzmin

Po boku slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej je od roku 2005. Prežil s ňou všetky radostné chvíle aj sklamania. Po skončení kariéry v roku 2019 sa rodina venovala vlastnému projektu Kuzmina junior projekt. Manžel a tréner DANIEL KUZMIN momentálne trénuje dvoch profesionálnych športovcov. Anastasia sa vo veku tridsaťdeväť rokov opäť vrátila k biatlonu, šestnásťročný syn Jelisej reprezentuje Slovensko v behu na lyžiach. „Ak by robil biatlon, bolo by to pre nás menej náročné. V bežeckom lyžovaní je cesta dosť ťažká,“ zhodnotil v rozhovore pre Sportnet.

V rozhovore sa dozviete: Čo sa najviac zmenilo v biatlone od rozlúčky Kuzminovej?

Či mali obavy z návratu?

Aké sú plány na posledný trimester sezóny?

Prečo je Kuzminová ako mama v jej projekte?

Prečo Jelisej nechce robiť biatlon?

Kto je na lyžiach rýchlejší – syn alebo mama?

Anastasia Kuzminová sa vrátila k biatlonu po piatich rokoch. Má za sebou vystúpenie na majstrovstvách Európy v Osrblí a na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Ako ste vnímali jej návrat? Ešte nie je pripravená na to, aby vyhrávala preteky Svetového pohára. A či sa tak vôbec stane, to uvidíme. Doba sa trochu zmenila. Päť rokov je dosť dlhý čas na to, aby sa vrátila naspäť. Nie všetko šlo pri návrate podľa predstáv.

Myslím si, že jej vystúpenia v štafetách neboli až také zlé. V Osrblí mala bežecké časy na vysokej úrovni. Keď človek dlhšie nesúťaží, tak je to vidno. Na svetovom šampionáte súťažila na veľkom štadióne a tlak bol dvojnásobný. Ktoré veci nešli podľa predstáv? Zdravie nebolo stopercentné. Každý čakal, že Nasťa začne vyhrávať hneď, ako sa postaví na štart. Nikto nevie, čo robila posledných päť rokov a ako trénovala. My máme svoj tím, v ktorom pomáha ako trénerka. Zároveň však pre chlapcov aj varí. Niekedy je to pre osem až desať ľudí. Celé leto a celú jeseň. Biatlon už nie je jej zamestnanie. Nie je zamestnaná v žiadnej štátnej organizácii, neberie žiadny plat a na všetky sústredenia chodí za vlastné peniaze. Aktuálne súťaženie je iba pomoc pre biatlonový zväz, ako hobby. Nikto nemôže čakať zázraky.

Anastasia Kuzminová počas štafety na MS v biatlone 2024. (Autor: Igor Stančík/ slovenskybiatlon.sk)

Spomínali ste, že sa veľa zmenilo v biatlone za posledných päť rokov. Aké zmeny sú najväčšie? Najväčšia zmena sú fluórové vosky, ktoré sú zakázané. Rýchlosti sa úplne zmenili a servis musí pracovať úplne inak. Je to zložité pre všetkých, pre každý tím. Cítiť to najmä v zlých podmienkach. Keď sú podmienky dobré, to znamená čistý sneh a mínusové teploty, výkony sú vyrovnané. Inak je servis veľmi dôležitý. Toto je obrovská zmena v biatlone.

Ako olympijskú šampiónku prijali v tíme ostatné biatlonistky? Atmosféra v tíme je celkom dobrá. Nasťa prináša pozitívnu energiu a so všetkými je v dobrom vzťahu. Nemali ste obavy z návratu, že by si Anastasia pokazila povesť a podobne? Ak by to nebolo dobré, tak by si zbalila veci. Nemôže si zničiť žiadnu svoju povesť. Je trojnásobná olympijská víťazka, trojnásobná strieborná olympijská medailistka a majsterka sveta. Reputáciu jej nedokáže pokaziť už nič.

Čítam si komentáre, kde ľudia píšu, že čo tam robí tá štyridsaťročná biatlonistka? Keď sa im to nepáči, môžu si prepnúť televíziu na iný kanál. Nemusia to sledovať. Keď sa niekomu niečo nepáči, je to jeho osobný problém a nie náš. Pomáhame zjednotiť slovenský tím a mladé dievčatá niekam posunúť. Nasťa je nápomocná. Ak by neštartovala na majstrovstvách sveta, tak Slovensko nepostaví štafetu. Ak nepôjde do USA, tak by opäť neštartovala štafeta. A ak sa nepostaví štafeta, tak Slovensko vypadne z najlepšej sedemnástky (11. – 17. miesto v Pohári národov zaručuje postavenie štyroch biatlonistov v nasledujúcej sezóne, pozn.). Potom by malo iba tri miesta a bude veľmi zložité vrátiť si kvótu.