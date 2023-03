Stane sa to po prvý raz. Tour de France nebude vrcholiť v Paríži

PARÍŽ. Budúcoročné preteky Tour de France ukončí individuálna časovka z Monaca do Nice, kde podujatie vyvrcholí na historickom námestí Place Masséna.

Najslávnejšie etapové preteky tradične vrcholia na Elyzejských poliach, ale vzhľadom na to, že súboje na Champs-Élysées sa v roku 2024 uskutočnia v rámci OH v Paríži, presunuli usporiadatelia záverečnú etapu TdF do Nice.