Bývalému Saganovmu tímu ukradli na Tour 11 bicyklov. Víťaz etapy už nemá žiaden náhradný

Podľa správ francúzskych médií, ktoré priniesol portál cyclingnews.com , vnikli lupiči do mechanického nákladného vozidla tímu a okrem bicyklov ukradli aj rôzne pracovné nástroje mechanikov.

"Nevieme presne, čo sa stalo. Vieme len to, že sa vlámali do nákladiaku a ukradli 11 bicyklov," uviedol 28-belgický cyklista Steff Cras.

Stajňa zalarmovala svoju centrálu a nové rámy, ďalšie komponenty aj nástroje pre mechanikov sú už na ceste do diania pretekov.

"Je to síce súčasť hry, ale je to trochu otravné. Jazdcom to však neprekáža. Máme zásoby náhradných rámov aj ďalších komponentov. Výnimočne obťažujúce bolo, že mechanici prišli o svoje nástroje," informoval manažér tímu Jean-René Bernaudeau pre francúzske médiá.