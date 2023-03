Van der Poel ukázal, že je neskutočne silný, chválil ho veľký rival

BRATISLAVA. Trpezlivosť nebola cnosť, ktorou by oplýval. Aspoň doteraz to platilo. Bol divoký, nedočkavý a energický.

Mal toľko sily, že niekedy akoby ňou až bez rozmyslu plytval. Ak ostávalo do cieľa 50 kilometrov a on sa cítil dobre, tak sa pustil do úniku. Sám a vyhral. Je to aj odraz jeho osobnosti.

Baví ho ukazovať sa, púšťať sa do únikov aj vtedy, keď to pôsobí ako samovražda.

Tento rok akoby ubral plyn. Na pretekoch Tirreno - Adriatico jazdil skôr nenápadne, držal sa v úzadí, no pomohol kolegovi k dvom triumfom. Sám sa však príliš neukazoval.