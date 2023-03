Nový formát časovky zaujal, Cort vďaka nemu vedie Paríž - Nice

Druhí skončili pretekári amerického EF Education-EasyPost so stratou jednej sekundy a tretí boli jazdci austrálskeho tímu Jayco AlUla.

Organizátori testovali nový formát časovky družstiev, kde oproti predošlému neurčoval celkový čas tímu v etape jeho štvrtý pretekár v cieli, ale prvý.

Osobný čas do celkového poradia si zapísal každý cyklista, podľa toho, kedy on sám preťal cieľ. Magnus Cort v závere šprintoval a do cieľa prišiel o štyri sekundy skôr než jeho tímový kolega Neilson Powless, ktorý s ním zostal ako posledný.

Tímy tak mohli využiť ostatných pretekárov pre svojho lídra a pomohli mu tak k lepšiemu postaveniu v celkovom poradí. V prípade amerického tímu sa to podarilo, hoci víťazstvo v etape mu tesne uchmatlo Jumbo-Visma.