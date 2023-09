Fantastický záver cyklistických ME. Van Aert je opäť smutným hrdinom

Tento rok dosiahol už piate veľké víťazstvo, tešil sa aj na klasikách Dwars door Vlaanderen a Gent-Wevelgem, ako aj v dvoch etapách na Criterium du Dauphine.

"Bolo to šialené finále. Cítil som sa dobre a vedel som, že ak prídem do cieľa s van Aertom, tak asi nevyhrám. Takže som chcel zaútočiť. Bolo to dosť odvážne, pretože na tomto okruhu sa to ťažko predikuje.

Nemôžem tomu uveriť, chcem sa poďakovať rodine i tímu," povedal víťaz. Paradoxom je, že o titul v závere bojovali traja tímoví kolegovia. Laporte, van Aert i Kooij pretekajú za holandský Jumbo-Visma.