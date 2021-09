Froome chce jazdiť do štyridsiatky, má ešte jeden veľký cieľ

"Musím stále pracovať na pretekovej intenzite a zvyknúť si na to. Cítim sa dobre, moje čísla sa zlepšujú, ale stále nemám dostatok sily s udržaním energie na vyššej úrovni. Na začiatku sezóny som mal problémy s akceleráciou, ale aj to sa už zlepšilo.

Nikto nemá zaručené, že po takom páde môže pokračovať v kariére. Froome si to uvedomuje a váži si to. "Ja som tú šancu dostal a som za to vďačný. Je to ako nový začiatok a som odhodlaný pokračovať v kariére.

Musím popracovať najmä na fyzickej stránke. Verím, že sa ešte dostanem do topformy z predchádzajúcich rokov," pokračoval rodák z kenského Nairobi.



Pre Frooma bola slávna Tour de France rok čo rok najväčšou výzvou, ktorú napokon štyrikrát doviedol do víťazného konca, a to v edíciách 2013, 2015, 2016 a 2017. Všetky tieto víťazstvá dosiahol v osvedčenom tíme Sky (neskôr Ineos), kde mal vybudované perfektné zázemie.

Ešte chce vyhrávať

Dnes je súčasťou mladého tímu Israel Start-Up-Nation, v ktorom najmä rozdáva skúsenosti mladým pretekárom. To však neznamená, že už nemá vlastné ambície do budúcnosti.