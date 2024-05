IIHF ocenila šampiónov z Nagana. Boli ako rodina, ktorá spojila národ

Bolo to niečo tak výnimočné, že to dodnes zostáva v nás. Nielen v nás, ale celom národe. Nie je to len o tomto ocenení.

Keď sa vrátim do roku 1998, vždy si spomeniem na partiu chalanov, trénerov, masérov... Boli sme rodina, ktorá vždy držala spolu," povedal útočník Martin Ručinský, ktorého cituje web Českej televízie.