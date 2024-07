Najlepší Slovák je svetová trieda. Odpisovaný odmietol dôchodok, umlčal všetkých

BRATISLAVA. MAINZ. Futbalisti Slovenska na EURO 2024 dokráčali až do osemfinále, čo je vyrovnanie doterajšieho najväčšieho úspechu.

Táto generácia a tento tím však mohol získať viacej. Mali na to. Najväčší úspech v dejinách slovenského futbalu bol na dosah.

Chýbala jediná minúta a mohli vyradiť favorizované Anglicko. Mohli si to rozdať vo štvrťfinále so Švajčiarmi a zabojovať o historickú medailu, čo pôsobí sci-fi, ale nebolo to až tak ďaleko.

„Menší brat prerástol väčšieho. Slováci majú štýl,“ napísal český denník isport.cz.