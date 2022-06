Casper Ruud:

Norský tenista Casper Ruud patří ve 23 letech ke generaci, která by se měla zapojit do bojů o nejvyšší mety. Momentálně osmý hráč světa postoupil do semifinále grandslamového turnaje vůbec poprvé v kariéře. Na okruhu dosud získal osm titulů. Letos triumfoval v únoru v Buenos Aires, před Roland Garros pak ještě vyhrál turnaj v Ženevě. Za zmínku stojí také postup do finále na velkém turnaji v Miami, kde podlehl Španělovi Alcarazovi.



V 1. kole pařížského Grandslamu Ruud vyřadil ve čtyřech setech domácího veterána Tsongu. Hned třikrát se však muselo do tiebreaku. Poté přehrál hladce 3:0 Fina Ruusuvuoriho, ovšem ve 3. kole už následoval hodně těžký souboj s Italem Lorenzem Sonegem. Te totiž dokonce vedl 2:1 na sety, ovšem Ruud dokázal utkání otočit, když poslední dvě sady získal poměry 6:4 a 6:3. V osmifinále proti Polákovi Hurkaczovi i ve čtvrtfinále s Dánem Runem pak norský hráč potřeboval čtyři sady.



Letošní zápasová bilance – 29:9