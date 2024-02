Hráči z KHL budú Slovensku chýbať, ale na šampionát neprídu, myslí si Valábik

BRATISLAVA. Na Slovensku sa stala táto otázka už aj témou prezidetskej kampane. Mali by hokejisti pôsobiaci v ruskej KHL reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta v Česku?

V štúdiu najskôr rozoberali, čo slovenských hráčov motivuje, aby aj v tejto situácii prijali angažmán v ruskej lige.

"Čo si myslíš, prečo tam idú. Asi nie preto, že je tam lepší život, alebo že sa tam lepšie postarajú o ich rodiny. Martin Havlát by vedel rozprávať o tom, prečo tam vydržal iba chvíľočku a išiel domov.

Mne stačilo, keď som hrával v Kazachstane, hoci som ešte vtedy nemal rodinu, ale už som si vravel, že by som nechcel, aby tu vyrastalo moje dieťa. Jediné, prečo tam tí chalani idú, sú peniaze. A to, či ich potrebujú, alebo či je to dobré rozhodnutie, neviem.