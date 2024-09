Slovensko ostalo z boccie bez medaily, tím aj mix skončili vo štvrťfinále

V základnej skupine predtým zdolali tím silné Thajska jednoznačne 9:2 a Brazíliu 6:5.

"Dnešný zápas sa hodnotí ťažko, nakoľko sme včera hrali perfektne a dnes ten výkon nebol veľmi dobrý. Hlavne na začiatku nám utiekli o päť - šesť bodov a potom sme to otáčali.

Skoro sa nám to podarilo, ale v poslednej smene to tak takticky zahádzali, že už sa s tým nedalo nič robiť," povedal Mezík a poodhalil aj príčinu prehry:

"Pred tréningom sme si povedali, že budeme hrať na diaľku, hodiť toho jacka ďaleko. Oni sú na hru blízko majstri sveta a jediná šanca ako ich ´klofnúť´, utiecť im, je hrať na diaľku.

To sa aj podarilo vo štvrtej smene, ktorú sme vyhrali 3:0. Keby sme to hrali od začiatku, tak by to vyzeralo úplne inak."