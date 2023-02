Bátovská Fialková začala skvele, Francúzi skoro prišli o istú medailu

Po druhom úseku Marte Olsbuovej Roeiselandovej bola strata síce stále výrazná, no potom to zobrali do svojich rúk dvaja najlepší muži Svetového pohára.

Sturla Holm Laegreid sa dotiahol na čelo pretekov a Johannes Thingnes Bö napriek problémom pri streľbe v ľahu zavŕšil úspech Nórska. Severanov na stupňoch víťazov doplnili druhí Taliani a tretí skončili Francúzi.

Tí však takmer kuriózne prišli o svoju bronzovú medailu. Quentin Fillon Maillet totiž v závere zle odbočil, no včas sa dokázal spamätať a napokon prišiel do cieľa o necelé štyri sekundy skôr než jeho rakúsky súper.

Fialková zvládla náročnú strelnicu

Slovenská štafeta obsadila 16. miesto. Kvarteto v zložení Paulína Bátovská Fialková, Mária Remeňová, Michal Šima a Matej Kazár zlepšilo svoje umiestnenie z predchádzajúceho svetového šampionátu o dva stupienky.

Paulína Bátovská Fialková rozbehla slovenskú štafetu veľmi dobre a na dvoch streleckých položkách nezaváhala ani raz. Pohybovala sa medzi najlepšími a Máriu Remeňovú na druhý úsek poslala z tretej priečky.

"Užila som si to dosť, pretože Slnko v Oberhofe nie je vôbec zvykom. Celkom ma to bavilo, bolo to veľmi rýchle, trať bola náročná, ale som rada, že som urobila to, čo sa odo mňa očakáva," povedala pre RTVS.

Veľmi ju tešila aj stopercentná streľba. "Príchod na strelnicu je tu veľmi ťažký. Mojim cieľom bolo si to dobre nacvičiť na šprint. Budem sa modliť, aby som to zopakovala," zaželala si najlepšia slovenská biatlonistka súčasnosti.