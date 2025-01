V Osrblí zbierajú skúsenosti mladí, Kazár očakáva viac v šprinte

Zo slovenských reprezentantov bodovali iba ženy. Konkrétne Júlia Machyniaková, ktorá na 12,5 km trati prišla do cieľa na 38. mieste, a k nej sa ešte pridala na poslednej bodovanej štyridsiatej priečke mladá 21-ročná Sára Pacerová.

Nastúpili aj juniorky, ale ťažko to hodnotiť. Myslím si, že v šprinte to bude v ich podaní lepšie," uviedol pre TASR tréner slovenských biatlonistov na 5. kole IBU Cup-e Peter Kazár, pričom sa vyjadril aj k vystúpeniam mužov:

"V súťaži mužov ani nefúkal silný vietor a tých chýb na strelnici bolo priveľa. Chalani bojovali na trati, najlepší bežecký čas mal spomedzi našich pretekárov Šimon Adamov, no čakali sme lepší beh.

Spomalil to sneh, keďže v noci snežilo, potom sa oteplilo a prišla vlhkosť do snehu, následne to zakládlo, zmizla vlhkosť a zrazu tie lyže nešli."

Kazár podotkol, že slovenská zostava v Osrblí pozostáva z mladých pretekárov, ktorí ešte zbierajú skúsenosti.

"Súťažiť so seniormi je náročné, v takýchto pretekoch sa neodpúšťajú žiadne chyby a na to sme v stredu vo vytrvalostných pretekoch doplatili," dodal.

Podobný postoj predostrel aj prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár: