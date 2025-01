1.Quentin Fillon Maillet (FRA) 23:36,2 (0)2.Fabien Claude (FRA) +14,9 (0)3.Emilien Jacquelin (FRA) +22,1 (1)4.Dmytro Pidručnyj (UKR) +28,8 (0)5.Martin Uldal (NOR) +29,4 (1)6.Sturla Holm Lægreid (NOR) +35,7 (1)7.Niklas Hartweg (SUI) +36,6 (1)8.Emilien Claude (FRA) +40,0 (0)9.Campbell Wright (USA) +48,3 (1)10.Eric Perrot (FRA) +48,4 (1)11.Vebjørn Sørum (NOR) +48,5 (2)12.Martin Ponsiluoma (SWE) +50,4 (2)13.Johannes Thingnes Bø (NOR) +58,1 (3)14.Jakov Fak (SLO) +58,3 (1)15.Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:10,0 (1)16.Tarjei Bø (NOR) +1:12,2 (2)17.Vitalij Mandzyn (UKR) +1:12,3 (1)18.Justus Strelow (GER) +1:12,9 (1)20.Sebastian Samuelsson (SWE) +1:13,4 (2)22.Endre Strømsheim (NOR) +1:14,4 (2)23.Sebastian Stalder (SUI) +1:16,5 (0)24.Jesper Nelin (SWE) +1:20,2 (2)26.Lukas Hofer (ITA) +1:28,4 (2)27.Philipp Nawrath (GER) +1:29,8 (3)28.Tero Seppälä (FIN) +1:31,2 (1)29.Jeremy Finello (SUI) +1:32,9 (2)30.Simon Eder (AUT) +1:34,6 (1)31.Danilo Riethmüller (GER) +1:36,2 (3)32.Dmitrij Šamajev (ROU) +1:36,9 (0)33.Johannes Kühn (GER) +1:38,7 (2)34.Taras Lesjuk (UKR) +1:38,8 (1)35.Vytautas Strolia (LTU) +1:39,3 (1)37.Jan Guńka (POL) +1:42,3 (0)38.David Komatz (AUT) +1:43,5 (2)39.Tommaso Giacomel (ITA) +1:44,1 (4)40.Patrick Braunhofer (ITA) +1:46,3 (0)