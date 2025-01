Čeští trenéři tentokrát nejvýše postavené zdravé závodníky vyslali už do dřívějšího závodu dvojic a tak se na start tohoto klání postaví Michal Krčmář, Adam Václavík, Jessica Jislová a finišmankou bude poprvé v kariéře Kristýna Otcovská. Po množství střeleckých výbuchů tak v žádné ze štafet tentokrát nefiguruje Lucie Charvátová. Bez Markéty Davidové nicméně Češi s osmičkou mezi favority nepatří a umístění do 8. místa by bylo nutné považovat za úspěch.

Slovensko nasazuje dva naturalizované ruské biatlonisty, nestárnoucí Anastasii Kuzminové bude z druhého úseku předávat premiérově ve Světovém poháru Artur Ischakov. Závod odstartuje Tomáš Sklenárik a finišovat by měla Mária Remeňová.