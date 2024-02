Wiererová ukončila sezónu. Bolo to hrozné. Nemala som súťažiť, hovorí

BRATISLAVA. Keď v decembri zverejnila na instagrame fotografiu, na ktorej je s dýchacou maskou, bol to šok. Dorothea Wiererová v tejto sezóne prešla strastiplnou cestou. Od úvodu sezóny ju trápilo zdravie. V priebehu mesiaca prekonala trikrát zápal dýchacích ciest. Najskôr mala aj horúčku, neskôr pociťovala slabosť. Zakaždým, keď sa zdalo, že už je všetko v poriadku, prišiel nový zdravotný problém. Trpelo jej telo aj psychika. „Aj po prekonaní ochorenia som cítila tlak na hrudi. Pokúsila som sa o beh v Hochfilzene, ale bolo to nereálne,“ opisovala svoje útrapy pre NRK.

Znovu by tú chybu neurobila Wiererová je najlepšia talianska biatlonistka poslednej dekády. Dva razy sa stala celkovou víťazkou Svetového pohára, je štvornásobná majsterka sveta a celkovo má z MS 12 medailí. Jej silnou stránkou bola vždy streľba. V najlepších sezónach si udržiavala úspešnosť okolo 90 percent. V poslednej zime sa však viditeľne trápila. Pred majstrovstvami sveta nastúpila len na sedem individuálnych štartov, v ktorých sa jej až tak nedarilo. Brzdili ju zdravotné problémy. So štafetou však dokázala vo Svetovom pohári vybojovať aj druhú či tretiu priečku. „Bolo to hrozné. Snažila som sa v niektorých súťažiach bojovať, ale vôbec to nefungovalo. Bolo to zlé rozhodnutie. Znovu by som to neurobila, nemala som štartovať. Mala som sa sústrediť na zotavenie,“ opisovala pre nórsky portál dagbladet.no.

Na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave absolvovala šesť štartov. Najlepším výsledkom boli dve desiate priečky.

Koniec s biatlonom? Mám veľa možností, vraví Pred pretekmi s hromadným štartom oznámila, že to bude jej posledná súťaž v tejto sezóne. „Keby som nebola toľkokrát chorá a nemala taký obmedzený tréning, moja sezóna by vyzerala inak,“ reagovala pre taliansku Gazzettu. „Tento rok som mala smolu, ale aj to je súčasťou života. Sú dni, keď by som sa najradšej skončila, a inokedy mám znova chuť postaviť sa na štart. Tento rok som celý čas niečo dobiehala a nebola som vôbec v ideálnej kondícii. Keď som zdravotne v poriadku, stále idem naplno. O to viac teraz cítim, aké to bolo náročné,“ doplnila Wiererová.

V apríli bude mať 34 rokov. Vo Svetovom pohári odjazdila štrnástu sezónu. Nie je vylúčené, že pred pár dňami v Novom Meste svoju úspešnú kariéru uzavrela. „Mnohí ľudia sa ma pýtajú, či je koniec. Teraz je jedinou istotou to, že pre Eurosport budem komentovať letné olympijské hry v Paríži. Rozhodnutie urobím neskôr. Musím urobiť hrubú čiaru a premyslieť si, či mám pokračovať alebo nie. Či budem pokračovať až do Milána, netuším. Mam veľa možností,“ doplnila pre Gazzettu. Z olympijských hier má zatiaľ len tri bronzové medaily. Navyše, ak by chcela pokračovať až do hier, musela by odjazdiť ešte dve sezóny.