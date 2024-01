Oberhof uvítal biatlonistov náročnými podmienkami. V šprinte rozhodovali sekundy

Svetový pohár v Oberhofe - šprint mužov na 10 km

Z adeptov na popredné pozície sklopili všetkých desať terčov z prvej polovice štartového poľa len skúsený Slovinec Jakov Fak a Švajčiar Sebastian Stalder.

To však boli ešte na trati veľký favorit z Nórska Laegreid a jeho krajan Endre Strömsheim. Obaja zvládli čisto ležku a na stojke minuli zhodne jeden terč. Laegreid vybehol zo strelnice s mankom deväť sekúnd na Dolla a uháňal do cieľa, no na deviaty triumf v SP mu to nakoniec nestačilo o 1,8 sekundy.

Strömsheim strácal po stojke 6,7 s, v poslednom kole siahol len niečo vyše sekundu a obsadil tretie miesto. Na pódium si po bezchybnej streľbe brúsil zuby domáci Johannes Kühn, so stratou 29,8 s nakoniec skončil piaty spolu s Fakom.

Slovák Tomáš Sklenárik minul jeden terč na ležke i na stojke a obsadil 70. miesto. Z 99 pretekárov na štarte sklopilo všetkých desať terčov iba osem.

Tridsaťtriročný Doll si pripísal šieste víťazstvo v SP a premiérové na domácej pôde.

"Cítim sa výborne, mal som úžasnú podporu fanúšikov, je krásne tu vyhrať. Mal som dobre pripravené lyže a dôležitá bola ja rýchla streľba. No nečakal som, že po stojke budem na čele. Myslel som si, že ma predbehne Johannes Thingnes Bö, takže som bol prekvapený, keď som zistil, že mám pred ním náskok 20 sekúnd," povedal pre Eurosport.

Doll je vďaka triumfu líder súťaže v šprinte, o 19 bodov odsunul na druhú priečku Tarjeia Böa, ktorý skončil na 7. mieste. Na čele celkového poradia sa udržal Johannes Thingnes Bö, ktorý má pred bratom náskok 87 bodov.