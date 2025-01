Vlajku Brazílie vytiahla vysoko. Po výkone v Osrblí biatlonistka senzačne postúpila na MS

„Kamaráti v mojom okolí si už dlhšie robili žarty, že by som mala štartovať za Brazíliu, ale nebrala som to vážne. Ale postupne som nad tým začala uvažovať a keď som videla príbeh Lucasa Braathena, dodalo mi to motiváciu,“ vravela Brunellová pre Nordic magazine.

„Devätnáste miesto v Osrblí ešte nie je mojim splneným snom v biatlone. Je to len jeden krôčik k ďalším veľkým cieľom. Ale som pyšná na to, ako som preteky zvládla. Viem, že mám pred sebou ešte veľa práce.“

Svetový šampionát (12. - 23. februára) bude jej prvým veľkým podujatím v kariére. Nemá však od seba veľké očakávania. Proti biatonovej elite ešte nikdy nesúťažila, aj preto si chce MS užiť a získavať skúsenosti.

„Mojim dlhodobým cieľom je kvalifikovať sa na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine. Ak by sa mi to podarilo, bol by to pre mňa splnený sen,“ dodala Brunellová.