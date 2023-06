Nebáť sa prijať úder, zatnúť zuby a vydržať. Ukázali sme srdce a chceme ísť ďalej

ĽUBĽANA. Eufória zo zápasu opadla, no úsmev na tvári stále zostáva. Stál proti nám favorizovaný súper, no my sme si verili. Od trénerov po hráčky, celý deň tam bola obrovská energia a vôľa, pretože sme to mali vo vlastných rukách.

Z ME basketbalistiek 2023 bloguje pre Sportnet slovenská reprezentantka Alica Moravčíková

A výsledok sa dostavil, prvýkrát v histórii sa nám podarilo zdolať basketbalistky Turecka na majstrovstvách Európy a poslať ich domov. Naposledy som prežívala podobné pocity s Piešťanskými Čajkami tiež proti tureckému tímu – Galatasaray Istanbul.

Toto však bolo v niečom iné, bolo to oveľa silnejšie. Mali sme výškovú nevýhodu, proti nám stáli hviezdy európskeho a svetového basketbalu a my sme nemali v zostave žiadnu naturalizovanú hráčku. A práve toto všetko nás zomklo. Pre mňa je vždy obrovská výzva, keď čelím vyššej a silnejšej súperke. Teairu McCowenovú som už zažila v zápase proti Galatasarayu, nie nadarmo bola trojka draftu WNBA. Ešte väčšia výzva a motivácia je, keď mi niekto neverí alebo pochybuje, či to zvládnem.

Brániť Teairu McCowenovú bola výzva. (Autor: FIBA)

Pravdaže nehovorím o tréneroch, od tých je podpora vo mňa vždy dôležitá. Oni vedia, že vtedy pre výhru urobím všetko, čo odo mňa potrebujú. Proti Turecku to tak aj bolo. Nebáť sa prijať úder, postaviť sa silnejšej súperke do cesty, zatnúť zuby a vydržať. Ja som bola na ňu mentálne pripravená. Bola aj ona na nás? Nikdy by sme ju však nezastavili, keby sme všetky na ihrisku neboli jedna duša. Každá mala v zápase určitú úlohu, to bežný divák nemá možnosť vidieť, často sa pozerá len na to, kto dáva body.

To, ako sa McCowenovej moje dievčatá štverali na chrbát, aby nezískala ľahko loptu, keď som už po údere od nej ležala na zemi, si všimne len málokto. Alebo, ako sme tlačili na menšie hráčky, aby jej nemohli dať prihrávku pod kôš. To je tá čierna robota, ktorú nenájdeme v číslach alebo štatistikách. Celý tím ju musí vynaložiť, aby mohol zdolať papierovo silnejšieho súpera. Bez tohto celého by náš zápasový plán nefungoval a Turecko by sme nikdy nezastavili. V každom zápase sú úlohy iné, menia sa na základe najbližšieho súpera. Ja však viem, že bez ani jednej mojej spoluhráčky by sme v nedeľu večer neuspeli.

Kto uchmatne loptu? Nikola Dudášová, Barbora Wrzesiński a Terézia Páleníková v súboji s tureckou súperkou. (Autor: FIBA)

Nohami stojíme pevne na zemi. Pred nami je Nemecko, s ktorým sa naposledy Slovensko stretlo pred 13 rokmi, čiže zostavy sa prirodzene obmenili. Je to silný súper, ale my sme už raz ukázali srdce, ktoré môže byť na ME rozhodujúcim faktorom.

Sme medzi 12 najlepšími tímami Európy, ale s dosiahnutím tejto méty sa nechceme uspokojiť. Chceme ukázať všetkým, ktorí nám fandia, ale aj tým, ktorí nás odpisovali, že v Ľubľane nie sme náhodou.