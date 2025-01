Ukončia Piešťany a Ružomberok českú nadvládu? Začína sa tradičný turnaj

Zmenu formátu z Final Eight na Final Four si pochvaľujú obe strany, pre povinnosti v Európskej lige (Eurolige) však nebudú obhajovať prvenstvo Žabiny Brno, takže v Brandýse nad Labem spozná pohár meno nového víťaza.

V pozícii nasadenej slovenskej jednotky je Ružomberok, doterajším maximom je štvrté miesto z roku 2022. Turnaj otvorí o 14.00 h súbojom s KP Tany Brno.

"Sme na Final Four a pozeráme sa na seba. Vieme o Brne veľa, každý rok s nimi v rámci prípravy dvakrát hráme. Ideme do prvého zápasu, proti dobrému eurocupovému tímu, ktorý je veľmi zohratý a hrá výborný basketbal. Čaká nás ťažký súper.

Ambíciou je hrať dobrý basketbal, prísť a odísť zdraví. Pokúsime sa o úspech alebo víťazstvo, uvidí sa. My sa koncentrujeme hlavne na seba, aby sme išli v šľapajach nášho basketbalu a v tom, čo trénujeme," povedal pre TASR tréner Ružomberka Juraj Suja.

Rovnako zatiaľ bez medaily je aj ich semifinálový súper, Brno. "Určite, ako všetci ostatní, pomýšľame na víťazstvo. Myslím si, že turnaj v Brandýse bude veľmi vyrovnaný a kto bude na tom zdravotne lepšie, tak bude vo výhode," uviedla pre oficiálnu stránku Českej basketbalovej federácie trénerka Brna Marcela Krämerová.

Postu nasadenej českej jednotky sa na tomto podujatí zhostili Levhartice Chomutov, v súčasnosti tretí tím Chance ŽBL. Podobne, ako prvá semifinálová dvojica, tak ani tento kolektív ešte nemá z Česko-slovenského pohára medailu.

"Je to pre nás prvý vrchol sezóny, veľmi sa na to tešíme. Sme veľmi radi, že sme sa dostali do Final Four. Chceme byť na Piešťanské Čajky maximálne pripravení a veríme, že to vyjde," vyjadril sa kouč Chomutova Pavel Staněk.

Striebro spred roka a dvakrát bronz, to je bilancia Piešťanských Čajok v česko-slovenskej konfrontácii. Ako jediný tím v doterajšej histórii súťaže vždy skončili s cenným kovom a do Brandýsa nad Labem cestujú s ambíciou rozšíriť zbierku.