Slovenkám chýba zranená kapitánka. Stále hráme o postup na ME, vraví Suja

BRATISLAVA. Dvoma domácimi zápasmi so Švajčiarskom (vo štvrtok 9. februára o 18.00 h) a Luxemburskom (v nedeľu 12. februára o 19.00 h) sa v Piešťanoch pre slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu zakončí účinkovanie v H-skupine kvalifikácie ME 2023 v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna).

Taliansko si ako istý víťaz skupiny už v predstihu zabezpečilo postup na európsky šampionát a naše družstvo tak čaká boj o druhú priečku, cez ktorú je možnosť dostať sa na ME.

Ďalej okrem víťazov 10 skupín idú 4 najlepšie tímy z druhých miest a túto zostavu dopĺňa Izrael so Slovinskom ako organizátora podujatia.

"Stále hráme o postup, šanca je reálna. Nezáleží to úplne len od nás, ale my si chceme splniť to, čo potrebujeme, aby sme po dvoch našich zápasoch živili šancu," uviedol tréner Sloveniek Juraj Suja.

"K dispozícii sa snažíme mať to najlepšie, čo môžeme mať. Za týždeň a pol sa ešte môže udiať veľa vecí, ale veríme, že k zdravotným problémom nepríde," dodal Suja.

Bez kapitánky

V porovnaní s novembrovými zápasmi je v slovenskej nominácii iba jedna výrazná zmena a aj to vynútená.

Zranenie vyradilo z hry Barboru Wrzesiňskú, jej miesto zaujala Viktória Havranová z MBK Ružomberok. Dlhodobejšie nie je k dispozícii ani Žofia Hruščáková.