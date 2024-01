Embiid si vychutnal obhajcu titulu, skvelý výkon podčiarkol 41 bodmi

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie si v zámorskej NBA pripísali tretie víťazstvo za sebou, keď na domácej palubovke zdolali obhajcu titulu Denver Nuggets 126:121.

Joel Embiid k tomu prispel 41 bodmi, siedmimi doskokmi a 10 asistenciami. V drese hostí mal Nikola Jokič 25 bodov a 19 doskokov.

"Zásluha patrí aj spoluhráčom, ktorí mi veria a to je kľúčové. Nedokázal by som to, čo robím, bez dôvery, ktorú voči mne ukazujú," povedal po stretnutí Embiid.