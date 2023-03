Dallas doma nečakane prehral, Lakers si pripísali dôležité víťazstvo

NEW YORK. Basketbalisti Dallasu prekvapujúco prehrali doma so Charlotte 109:117 a skomplikovali si postup do vyraďovacej časti NBA. Po tretej prehre v sérii klesli na 11. priečku, pod čiaru postupu do play in.

Hornets pritom už iba dohrávajú sezónu a nemajú ani matematickú šancu postúpiť. V ich drese dal najviac bodov PJ Washington - 28. Mavericks nestačilo 34 bodov, 10 doskokov a osem asistencií Luku Dončiča.

Dallas je v Západnej konferencii pod čiarou o horšie vzájomné zápasy s Oklahomou City, ktorá v dôležitom súboji tímov s identickou bilanciou neuspela na palubovke Los Angeles Lakers 111:116. Anthony Davis potiahol víťazov 37 bodmi a 15 doskokmi.