Dončič hral ďalší skvelý zápas, po tvrdom súboji ho však nedohral

"Myslím si, že je to jeden z najväčších rekordov v športe celkovo. Je to jeden z tých, o ktorých ste si vždy mysleli, že odolajú," povedal James.

Jeho tím zvíťazil v riadnom hracom čase prvýkrát po troch zápasoch, domáci zaznamenali štvrtú prehru za sebou. Všetko to v poslednej sekunde mohol zvrátiť Buddy Hield, ale jeho strela z ťažkej pozície do koša nespadla.

Hviezda Clevelandu bola vylúčená

K triumfu Clevelandu nad Memphis 128:113 prispel 32 bodmi Darius Garland. Svoj tím tak priviedol k víťazstvu napriek tomu, že Donovana Mitchella vylúčili rozhodcovia v tretej štvrtine po incidente s Dillonom Brooksom.

Ten ho ležiaci na zemi zasiahol rukou do oblasti rozkroku.

"To je jednoducho on. V tejto lige sme to od neho už viackrát videli. V našom tíme nie je pre také veci miesto, no musíte sa brániť," povedal Mitchell, ktorý v reakcii hodil po Brooksovi loptu a následne sa na seba vrhli.