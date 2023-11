Boston prvýkrát prehral, v Minnesote úradoval Edwards. Hardenovi nevyšiel debut

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu si v šiestom stretnutí novej sezóny NBA pripísali prvú prehru, na palubovke Minnesoty podľahli 109:114 po predĺžení.

Timberwolves viedol s 38 bodmi Anthony Edwards, Bostonu nestačilo 32 bodov Jaysona Tatuma.

Na ihrisku sa prvýkrát v prebiehajúcom ročníku objavil James Harden, ktorý si vynútil výmenu z Philadelphie do Los Angeles Clippers, no z víťazstva sa netešil. New York ustrážil domácu palubovku a triumfoval 111:97.