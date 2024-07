Dončič potvrdil svoje kvality. Slovinsko doviedol k triumfu, pripísal si triple-double

BRATISLAVA. Slovinskí basketbalisti sa udržali v hre o účasť na OH 2024 v Paríži.

Od začiatku si išli za svojím cieľom, prvú štvrtinu vyhrali 27:9, na požadovanú métu sa však nedostali.

Novozélanďania sa snažili, aby ich prehra bola aspoň menšia ako desať bodov, no neuspeli a s turnajom sa rozlúčili. Z prvej priečky idú ďalej Chorváti.

Gréci na domácej palubovke nezaváhali proti Egyptu a zvíťazili 93:71. Z B-skupiny postúpili z prvej priečky a v semifinále narazia na Slovinsko.

V priamom súboji sa tak proti sebe postavia elitní hráči NBA Dončič a Jannis Antetokunmpo, iba jeden z nich sa môže predstaviť aj v Paríži.

Filipíny nastúpili na svoj druhý duel A-skupiny turnaja v Rige deň po nečakanom triumfe nad domácim Lotyšskom a s Gruzínskom rýchlo prehrávali 0:16.

V druhej štvrtine sa Gruzínci dostali dokonca k náskoku 20 bodov, ktorý by pre nich znamenal postup, no Filipíny ihneď kontrovali šnúrou 11:0.

Neskôr sa dostali aj do vedenia, no napokon prehrali tesne 94:96. Tento výsledok znamená, že do semifinále turnaja postúpili Lotyši z prvej priečky a Filipíny z druhej.

Najlepším strelcom víťazov bol rovnako ako deň predtým 36-ročný veterán Justin Brownlee s 28 bodmi a 8 doskokmi i asistenciami. Gruzíncom nestačil výkon Sandra Mamukelašviliho, pivot San Antonia Spurs zaznamenal 26 bodov.