V NBA zlyhali favoriti. Prehrali obaja lídri konferencií

"O tom táto liga je. Nesnažíte sa iba zabrániť niekomu dávať body, ale nútite ho strieľať z ťažkých pozícií. My sme Tatuma do nich dostávali snáď pri každom súboji a výsledok sa dostavil," pochvaľoval si podľa AP Adebayo.

Lakers sa v sezóne zatiaľ nedarí, no na palubovke Bucks predviedli možno najlepší výkon v ročníku.

Anthony Davis zaznamenal sezónne maximum 44 bodov a pridal 10 doskokov. LeBron James ho doplnil 28 bodmi a 11 asistenciami.

V historickej tabuľke súťaže sa dostal už na číslo 10.144 asistencii a posunul sa na 6. priečku pred ikonu Lakers Magica Johnsona.

"Znamená to pre mňa veľa. Spoluhráči Magica milovali pre jeho schopnosť prihrávať a zapojiť každého do hry. Viem, čo Magic znamená pre Lakers, prekonať ho v rovnakom drese aký nosil on je úžasné," priznal James.