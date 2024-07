Český basketbalista zostáva v NBA, podpísal zmluvu na 10 miliónov

ATLANTA. Vít Krejčí bude aj v budúcej sezóne hrať v NBA za Atlantu Hawks. S tímom sa dohodol na štvorročnej zmluve v hodnote 10 miliónov dolárov.

Český basketbalista mal v drese Atlanty v minulej sezóne bilanciu šesť bodov na zápas. Dvadsaťštyriročný rozohrávač začal dostávať väčší priestor až v závere základnej časti, keď viackrát nastúpil aj v základnej zostave.

V play in už nastúpiť nemohol, pretože mal dvojcestný kontrakt. Atlanta napokon do play-off nepostúpila, no následne mala šťastie v draftovej lotérii.