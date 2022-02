Satoranský opäť mení klub v NBA, vracia sa do známeho prostredia

WASHINGTON. Český basketbalista Tomáš Satoranský už nebude v NBA hrať za San Antonio Spurs. S klubom sa dohodol na vykúpení zo zmluvy.

Sezónu by mal dokončiť vo Washingtone, kde už pôsobil v rokoch 2016-2019.

Český rozohrávač zažil turbulentné obdobie, keď ho New Orleans v predposledný deň prestupov vymenilo do Portlandu, aby následne putoval do San Antonia.

V drese Spurs však nastúpil iba na jeden duel, paradoxne práve proti Washingtonu. Správu priniesol portál idnes.cz.