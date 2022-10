Mal podpísané papiere od Husáka, mohol bojovať o NBA. Aj tak zablokoval Jordana

BRATISLAVA. Prvý športovec z ČSSR, ktorý bude oficiálne pôsobiť v kapitalistickom svete?

Stanislav Kropilák nebol od toho ďaleko. Mal už dokonca podpísané papiere od vtedajšieho prezidenta Gustáva Husáka. Všetko bolo nachystané, no zrejme mu to nebolo súdené. Do zámoria napokon neodcestoval.