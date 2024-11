Slovenský basketbal sa vyšplhal z pivnice na prízemie. Pôjde aj vyššie? (komentár)

BRATISLAVA. Mohol to byť úspech enormných rozmerov. Po výhrach slovenského majstra, Patrioti Levice, v Európskom pohári FIBA nad španielskou Zaragozou a tureckým Bursasporom, bola reprezentácia zopár desatín sekundy od ohromujúceho víťazstva nad súčasným majstrom Európy.

Nebyť chyby pri stolíku časomeračov, zaváhania rozhodcov na videu alebo nevydarenej rozohrávky z čiary, triumf nad Španielskom by bol realitou. Išlo by o najväčšie víťazstvo slovenského mužského basketbalu v ére samostatnosti, a to nad gigantom, ktorý nevynechal európsky šampionát od roku 1957.