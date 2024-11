Tréner Scariolo pre Sportnet: Slováci sú nepredvídateľní a majú extra motiváciu

V piatok večer o 18.00 sa predstaví v TIPOS Aréne so španielskou reprezentáciou v zápase proti slovenskému národnému tímu v kvalifikačnom boji o ME v basketbale 2025.

Scariolo je zvedavý, ako jeho mladí hráči zvládnu atmosféru zápasu. „Bude zaujímavé sledovať, ako budú reagovať na tlak, ktorý príde v zápase. To je ale dobre. Je to pre nich skúška,” povedal v exkluzívnom rozhovore.

Oba tímy vstúpia do zápasu s rovnakou zápasovou bilanciou – bez výhry s dvoma prehrami. Bude to pre vás z tohto pohľadu o to náročnejší duel?

Nuž, bolo by to náročné tak či onak. Hráme vonku, pred vášnivým publikom v zaplnenej aréne s dobrým a vysoko motivovaným domácim tímom. Pocit naliehavosti je vzhľadom na výsledky o niečo väčší.

Úprimne si však myslím, že práve tento druh zápasov pomáha hráčom rásť. Máme veľmi mladý tím, takže to bude pre mnohých hráčov skvelá príležitosť zabojovať a pre mňa zaujímavé vidieť ich obstáť v teste.