Basketbalová extraliga mužov vrcholí. Lučenec zabojuje proti Leviciam o double

BRATISLAVA. O víťazovi Niké Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2021/2022 sa rozhodne medzi basketbalistami tímu Patrioti Levice a BKM Lučenec. Oba tímy už v tomto ročníku na jednu trofej dosiahli, Levičania sa stali víťazom Alpsko-jadranského pohára a Lučenčania uspeli v Slovenskom pohári. Lučenec môže získať double Patrioti sú vo finále opäť po roku, „pelikáni" po 16 rokoch. Séria na štyri víťazstvá začína v sobotu 23. apríla o 18.00 h v Leviciach. Hráči Levíc mali ako víťaz základnej časti jednoduchšiu cestu do finále. Do play off sa zapojili až v semifinále, v repríze minuloročného finále ukončili nádeje Spišských Rytierov na obhajobu majstrovského titulu. Ešte stále úradujúceho šampióna vyradili 3:1 na zápasy.

„Postupom do finále a to, že si zahráme o titul, sme o krok bližšie k splneniu tajného cieľa a sna. Zároveň je to pre nás motivácia bojovať o titul a byť po sezóne spokojní s tým, ako sme pracovali. Verím, že v každom zápase budeme bojovať na maximum a pôjdeme si za snom," uviedol kormidelník Patriotov Michal Madzin.

Lučenec sa do vyraďovačky zapojil už v úvodnom kole, najskôr zdolal Svit 2:0 na zápasy a následne si poradil s Komárnom 3:1 na zápasy. „Myslím si, že zahrať si o ligový titul je najvyššia možná motivácia. Víťazstvo v Slovenskom pohári bolo pre našu skupinu skvelou skúsenosťou, ale nemalo žiaden dopad, či už pozitívny alebo negatívny, ako sme sa dostali do finále. V akomkoľvek bode trénerskej kariéry ide o špeciálnu možnosť. Mnoho veľmi dobrých trénerov nedostane za celú kariéru takú možnosť, preto mám veľké šťastie, že hneď v prvom roku v pozícii hlavného kouča, mám možnosť zažiť takúto skúsenosť," prezradil kouč Lučenca Daniel Sokolovsky.

Levice si zopakujú finálovú účasť Patrioti sa pokúsia vylepšiť umiestnenie z predchádzajúcej sezóny, ktorú zakončili ziskom striebra. Proti však bude odhodlaný súper, s ktorým majú v aktuálnom ročníku zhodnú bilanciu dvoch výhier a dvoch prehier. „Naše súboje s Lučencom boli počas sezóny veľmi vyrovnané. Hneď doma sme s nimi hrali prvý zápas sezóny, prehrali sme s nimi tesne o 3 body. Ale je už iná fáza sezóny. Všetky stretnutia budú veľmi náročné, tímy budú na seba dobre pripravené a rozhodovať budú maličkosti. Myslím si, že to nebude len o tom, kto bude viac bojovať, ale bude to aj taktický súboj. Desať mesiacov sa tímy spoznávajú, čiže to možno bude o tom, kto príde s niečím novým, čím by súpera vedel prekvapiť. Rozhodnú detaily," myslí si krídelník Levíc David Abrhám. Lučenec sa do bojov o majstrovský titul dostal po 16 rokoch, pri poslednej účasti v roku 2006 pod hlavičkou E.S.O. z toho bol najcennejší kov. Teraz môžu „pelikáni" zopakovať počin Spišských Rytierov zo sezóny 2021/2022, keď sa im podarilo získať majstrovský titul a Slovenský pohár.

„Ak by mi niekto pred sezónou povedal, že získame Slovenský pohár a budeme hrať vo finále Niké SBL, tak by som mu úplne asi neveril (úsmev), aj keď si to samozrejme všetci pred začiatkom ročníka prajeme. Ako postupovala sezóna, tak stále viac a viac som vnímal našu hru, a že možno by sme mohli vyhrať Slovenský pohár, čo sa napokon aj podarilo. Samozrejme, chceli by sme teraz vyhrať aj ligu. K tomu je potrebné vyhrať štyri zápasy. Od finále očakávam, že každý jeden zápas bude extrémne náročný a fyzický. Možno v nich budú rozhodovať detaily, pretože oba tímy sa veľmi dobre poznajú. Budú to vyrovnané súboje. Verím, že ponúkneme fanúšikom kvalitný basketbal," povedal krídelník Lučenca Lukáš Bolek. Finálová séria Niké SBL sa hrá na štyri víťazné zápasy, meno víťaza sezóny 2021/2022 bude známe najneskôr 14. mája.