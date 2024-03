FOTO: Gesto smerom k rozhodcom sa mu nevyplatilo. Hviezda NBA dostala drastickú pokutu

Smutný bol však z toho, že sa to udialo necelých 28 sekúnd pred koncom štvrtej štvrtiny, keď jeho tím viedol 97:96. Cleveland do konca riadneho hracieho času vyrovnal na 97:97 a v predĺžení preklopil výsledok na svoju stranu (113:104).

"Mrzí ma, že som oslabil mužstvo v dôležitom okamihu. Moja reakcia bola nezrelá a prišla v nesprávnom čase, ale stojím si za tým, čo som tým myslel. Znova som zahryzol do kyslého jablka. Áno, myslím si, že rozhodcovia sú podplácaní a problém so stávkovaním na zápasy je stále väčší," cituje Goberta portál sport1.de .

"Technická chyba necelých 28 sekúnd pred koncom, to je niečo neprijateľné. To je typický Rudy, ale nabudúce musí viac premýšľať nad svojím konaním. Bol frustrovaný, ale to my všetci," povedal asistent trénera Minnesoty Micah Nori, ktorý zastupoval chorého trénera Timberwolves Chrisa Fincha.

Joe Dumars, výkonný viceprezident a šéf basketbalových operácií NBA priznal, že vysoká pokuta pre Goberta zohľadňuje aj predchádzajúce prípady, keď poškodil povesť NBA verejnou kritikou rozhodcov.