VIDEO: Pôsobí bezmocne. Dallas nedotiahol do konca tretí zápas, Boston smeruje za titulom

Finále play-off NBA - 3. zápas

Celtics zvíťazili v noci na štvrtok v treťom finálovom stretnutí play off na palubovke Dallasu Mavericks 106:99 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy.

Dallas znížil bodovú stratu vo štvrtej štvrtine na jeden bod, no vyrovnať sa mu nepodarilo.

V záverečnom dejstve začali hrať trochu na údržbu a pomalá hra im nevyhovovala, no napokon sa nestali prvým tímom vo finále od roku 1997, ktorý prišiel o náskok aspoň 21 bodov.

Dallas vstúpil do zápasu lepšie a v prvej štvrtine si rýchlo vypracoval náskok 13 bodov. Lenže Boston sa nenechal zaskočiť a za stavu 25:12 predviedol šnúru 11:0 a vyrovnal duel už do konca prvej dvanásťminútovky.

"Už to nebudeme riešiť. Basketbal je o šnúrach, nikdy sa nevyvíja tak, ako očakávate. Ak chcete byť šampión, musíte ukázať odolnosť v takých situáciách a to sme dnes ukázali," povedal podľa AP Tatum, najlepší strelec Celtics v sezóne zaznamenal bodovo najplodnejší zápas vo finále a prvýkrát sa dostal medzi dvoch najlepších strelcov tímu.

Brown mal slabší prvý polčas, no v tretej štvrtine zavelil k náporu a dal v nej 15 zo svojich 30 bodov, keď celkovo pridal aj 8 doskokov i asistencií.

"Toto je pre nás veľké víťazstvo, som hrdý na to, ako sme to zvládli. Súper mal dnes svoje chvíle, ale my sme si udržali rovnováhu. Dokázali sme skórovať v tú správnu chvíľu," vyjadril spokojnosť krídelník Celtics.

Irving nenadviazal na rozporuplné vystúpenie z palubovky bývalého zamestnávateľa, na ktorej si zapísal v dvoch dueloch dohromady 28 bodov a prvýkrát sa trafil aj spoza trojkového oblúka.

"Je to ťažké, ale musíme prísť na to, ako zvíťaziť. Prehrávali sme o 21 a dokázali sme zo seba dostať to najlepšie. Súper však premenil dôležité strely, treba mu vzdať úctu."

Dallas sa postaral o dramatickú koncovku zásluhou zvýšenia aktivity v obrane, no Dončič sa vyfauloval 4:12 min pred koncom. V tom čase mali Mavericks na konte šnúru 20:2.