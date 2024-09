Slovenský talent sledujú skauti z NBA. Je skromný a pracovitý, tvrdí expert

Áno, myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, keďže Mega postupuje krok za krokom, pokiaľ ide o zlepšovanie hráčov z roka na rok. Môžete si všimnúť, koľko z nich v minulosti urobilo to isté, vrátili sa o rok neskôr a následne boli draftovaní.

Odhlásil sa krátko pred draftom do NBA 2024. Bolo to správne rozhodnutie?

Je tiež potrebné poznamenať, že mnoho skautov z tímov NBA prichádza výlučne na zápasy KK Mega, takže to tiež ponecháva veľa priestoru na to, aby Timotej niekoho upútal.

Ďalší rok v ABA Lige môže Timotejovi určite len prospieť, pretože odohrá viac zápasov proti tímom, ktoré budú hrať aj v Eurolige, ako sú Partizan či Red Star, potom sú tu dva tímy z Eurocupu – Cedevita Olimpija a Buducnost Podgorica a dvaja účastníci Ligy majstrov FMP Belehrad a bosnianska Igokea. S ohľadom na to, získa oveľa viac skúseností a bude lepšie pripravený na to, čo príde.

Má potenciál byť draftovaný do NBA o rok?

Bolo by naozaj skvelé vidieť ho budúci rok medzi draftovanými hráčmi. Nevylučujem to, pretože má obrovský potenciál. Myslím si však, že to záleží len na tom, do akej miery bude pracovať spolu s trénerom Baračom a zvyškom trénerského štábu na svojom zlepšení.

Ak náhodou nebude draftovaný do NBA, myslíte si, že má otvorené dvere do tímu z EuroCupu alebo dokonca Euroligy?

O tom som presvedčený! Má talent na to, aby dosiahol na takúto úroveň v nasledujúcich rokoch. Ak bude pokračovať minimálne rovnakou cestou ako doteraz, určite si zahrá v niektorej z najväčších európskych klubových súťaží ako Eurolige, Eurocup či Liga majstrov.

Už teraz hrá v Európe množstvo hráčov, ktorí si v posledných rokoch obliekali dres KK Mega, ako napríklad Marko Simonovič v Basaksehire či Ognjen Jaramaz z Baskonie.