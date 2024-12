Obor Rioux meria 236 cm. Najvyšší tínedžer na svete zatiaľ nehráva, iba trénuje

"Počas zápasov sedí na lavičke a ľudia na neho pokrikujú, aby šiel hrať. To však nie je náš plán. Chápem, že je to pre neho nepríjemné, ale máme dohodu a tej sa držíme. Chceme, aby zatiaľ iba trénoval so spoluhráčmi, zlepšoval sa a o roku bude nováčik so skúsenosťami s tímom," vysvetlil tréner Todd Golden a smerom k fanúšikom poslal odkaz:

"Nechcem byť k tomuto hráčovi neúctivý, ani sa nechcem dotknúť nikoho z vás. Nechcem však ani zrušiť jeho nováčikovskú sezónu tým, že ho nechám hrávať v zápasoch 30 sekúnd."

Rioux je o 5 palcov, čiže takmer 13 cm vyšší ako v súčasnosti najvyšší hráč, ktorý pôsobí v NCAA, jeho krajan Zach Edey.

Ten meria 224 cm. Rioux síce ešte nehráva zápasy, ale už rozcvička v jeho podaní vzbudzuje rešpekt súperov a obdiv fanúšikov. Tam, kde jeho spoluhráči potrebujú vyskočiť, on iba natiahne ruku s loptou. Stačí sa mu postaviť na špičky a loptu bez problémov "zapichne" do koša.

"Takto vyzerám, keď si zahrám s deťmi na ich detské koše," napísal jeden z fanúšikov Floridy na sociálnej sieti.