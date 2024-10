NBA je späť. Boston je favorit na obhajobu titulu, očakáva sa vyrovnaná sezóna

K vyrovnanosti súťaže v nadchádzajúcej sezóne i v ďalšej budúcnosti by mala prispieť nová kolektívna zmluva (CBA) medzi vedením ligy a hráčskou asociáciou, ktorá vstúpila do platnosti toto leto.

Hlavnými kandidátmi na titul sú obhajcovia z Bostonu, no očakáva sa mimoriadne vyrovnaná sezóna a o majstrovský primát môžu zabojovať aj New York, Oklahoma City, Denver, Dallas či Minnesota.

Úradujúci šampióni Celtics si však novými pravidlami nelámu hlavu. Dlhé roky budovaný úspešný káder zostal pokope, rekordného predĺženia zmluvy sa dočkal aj Jayson Tatum, ktorý má najnovšie garantovaný príjem 277,3 milióna dolárov do roku 2029. Jediné, čo by mohlo narušiť silu mužstva, sú vnútorné rozbroje, to je však skôr túžba neprajníkov.

Úradujúci MVP finále Jaylen Brown neskrýval sklamanie, že sa v lete nedostal do výberu americkej reprezentácie pre OH v Paríži a traja jeho spoluhráči áno, druhým dychom však vždy dodal, že Tatum, Derrick White i Jrue Holiday si zlatú medailu zaslúžia a skôr poukazoval na zákulisné ťahy a tlaky sponzorov.

Ak by Boston obhájil titul, podarilo by sa mu to prvýkrát od roku 1969. Odvtedy mal šesť možností zaznamenať prvenstvo v dvoch sezónach za sebou, no neuspel. "Chceme získať titul každý rok. To je cieľ, to je štandard klubu, to sú očakávania.

Bude to však výzva. Ak niečo fungovalo v minulej sezóne, neznamená to, že môže aj v nasledujúcej," povedal podľa AFP Joe Mazzulla, tréner historicky najúspešnejšieho tímu NBA s 18 titulmi.

New York Knicks vyslali zreteľný signál, že svojho odvekého rivala plánujú zosadiť z majstrovského trónu.

Najprv získali na post krídla doterajšieho lídra Brooklynu Mikala Bridgesa a v úvode októbra nečakane získali trejdom aj doteraz najlepšie plateného hráča Minnesoty Karla-Anthonyho Townsa. Ak by sa im podarilo triumfovať, bolo by to prvýkrát od roku 1973.

Silná bude Oklahoma aj Minnesota

Silné leto má za sebou aj Oklahoma City. Thunder mali v minulej sezóne prekvapujúco najlepšiu bilanciu v Západnej konferencii po základnej časti a do nového ročníka sa ešte posilnili o cenených "robotníkov" Alexa Carusa z Chicaga a Isaiaha Hartensteina z New Yorku.

Názory na ťah Minnesoty poslať preč Townsa sa rôznia. Timberwolves v minulej sezóne v 2. kole play off nečakane vyradili obhajcu titulu z Denveru a teraz sa zdá, že urobili krok späť z finančných dôvodov a vytvorili si priestor v budúcnosti vybudovať tím okolo Anthonyho Edwardsa.