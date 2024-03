Piešťany budú hostiť finálový turnaj. Je to veľká výzva, znie z klubu

Samozrejme, chceme zabezpečiť kvalitné podujatie, ako sa vždy v Diplomat aréne snažíme. Verím, že všetci účastníci budú spokojní, fanúšikovia si to užijú a bude to pekné vyvrcholenie súťaže.

"Sme radi, že vedenie Alpsko-jadranského pohára nám pridelilo organizáciu Final Four. Je to pre nás veľká výzva, ide o vyvrcholenie prvého ročníka tejto nadnárodnej súťaže, ktoré sa uskutoční v našom domácom prostredí.

PIEŠŤANY. Piešťanská Diplomat aréna bude hostiť záverečnú časť prvého ročníka basketbalového Alpsko-jadranského pohára. Akcia vyvrcholí Final Four turnajom, na ktorom zabojujú o trofej aj Piešťanské Čajky.

Pre nás, Piešťanské Čajky, ide o ďalší z vrcholov sezóny," uviedol športový manažér klubu Tomáš Horký pre portál piestanskecajky.sk.

Domáci tím sa rozhodol zapojiť do prvej sezóny tejto nadnárodnej súťaže a ide do Final Four v pozícii víťaza A-skupiny.