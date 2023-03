Lakers vyradili dres legendy, spolu s Bryantom doviedol tím k dvom titulom

"Bolo mi cťou nosiť tento dres, hrať za tento klub a pomôcť mu k úspechom. Nikdy by som neveril, že tento deň raz príde. Potvrdilo sa, že nikdy nehovor nikdy a každý deň sa snaž byť najlepší aký môžeš byť. Tento ceremoniál prekonal všetky moje sny a očakávania.

Znamená to pre mňa veľmi veľa," povedal rodák z Barcelony, ktorého dres visí hneď vedľa toho Bryantovho s číslom 24. Gasol je celkovo 12. hráč Lakers s vyradeným číslom dresu, pričom Bryantovi vyradili aj osmičku.

Pau Gasol sa dočkal pocty symbolicky v zápase proti Memphisu, v ktorom odštartoval kariéru v NBA v roku 2001 a hral tam sedem rokov. Neskôr pôsobil aj v tímoch Chicago Bulls, San Antonio Spurs a Milwaukee Bucks, v Európe hrával za domovský klub FC Barcelona.

So španielskou reprezentáciou sa stal majstrom sveta (2006), trikrát majstrom Európy (2009, 2011, 2015) a získal tri medaily z olympijských hier. Dokopy nazbieral na MS, ME a OH až 11 cenných kovov.

Gasol bol v čase jeho premiéry iba druhý Španiel v NBA, neskôr ako prvý hráč z tejto krajiny získal titul v profilige.