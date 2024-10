Bursaspor ukázal Leviciam skúsenosti. Rozhodla obrana, myslí si tréner Madzin

Sila zaplneného hľadiska levickej športovej haly dopomohla k dobrému úvodu Patriotov, ktorí po prvej štvrtine tesne viedli. Neskôr sa začal preklápať duel na stranu Bursasporu, ale minimálne do konca prvého polčasu to nebolo nijako výrazné.

"Z môjho pohľadu si myslím, že veľmi dôležitá bola ich obrana. Mali sme veľký problém sa do nej presadiť. Nepamätám si, že by sme dali počas celého zápasu ľahký kôš. To podľa mňa výrazne ovplyvnilo to, aký sme mali pocit v tomto stretnutí, hlavne v útoku.

Bola to hlavná zbraň Bursasporu, v kľúčových momentoch navyše dokázali premeniť ťažké situácie a kontrolovať zápas," analyzoval zápas pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.

Oba tímy sa v doterajšom priebehu EP FIBA prezentovali skôr ofenzívne ladenejším basketbalom, ale v tomto priamom súboji to nebol tento prípad. Hlavne "žlto-zeleným" nefungovala podľa predstáv streľba za tri body, navyše sa len sporadicky dostali na hranicu trestných hodov.

"Dobrý defenzívne ladený zápas, v ktorom premenili hostia dôležité otvorené strely, ale to je basketbal. Nám voľné pozície nepadali a nezískavali sme obranné doskoky. Obvykle ich dávame, ale teraz to tam nešlo," prezradil svoj pohľad domáci rozohrávač Ty Nichols.

VIDEO: Boris Bojanovský po zápase