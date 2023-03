Hviezda NBA sa nakrútila so zbraňou v ruke, tím ho suspendoval

LOS ANGELES. Americký basketbalista Temetrius Jamel Morant z tímu zámorskej NBA Memphis Grizzlies si v súčasnosti odpykáva dištanc a podľa trénera Taylora Jenkinsa zatiaľ nie je známe, kedy sa vráti do akcie.

Dvadsaťtriročný rozohrávač v sobotu len pár hodín po zápase na pôde Denveru Nuggets zverejnil na svojom instagrame video, na ktorom pred nočným klubom zdanlivo držal v ruke pištoľ.

Neskôr sa za to ospravedlnil a uviedol, že "vyhľadá pomoc".

Morant p rijal zodpovednosť za svoje chyby

"Urobil nejaké zlé rozhodnutia, to video bolo rozhodne jedným z nich. Prijal zodpovednosť za svoje chyby, ale až čas ukáže. Podporíme ho a dohliadneme na to, aby so sebou niečo robil.