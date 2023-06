Prespal draft, pil litre koly denne a nenávidel telocvik. Dnes je šampiónom NBA

DENVER. Volajú ho “Joker”. Túto prezývku mu dal pred rokmi spoluhráč, ktorý nevedel vysloviť jeho priezvisko.

Nemá tetovania, sociálne siete, drahé auto či oblečenie, ani raperov za priateľov. Je vôbec basketbalista?

„Nemá Instagram. Je proste len iný chlapík,” povedal v podcaste The Old Man & The Three jeho dobrý kamarát Luka Dončič.

„Snažil som sa ho presvedčiť, aby si vytvoril Instagram, ale povedal, že nie, nie je šanca,” dodal Slovinec.