Levice bojovali v Zaragoze aj o skóre. Každý bod je dôležitý, zdôrazňuje Madzin

ZARAGOZA. Basketbalisti Patriotov Levice už nedokázali v druhom vzájomnom zápase v rámci B-skupiny Európskeho pohára FIBA zaskočiť Zaragozu. Španielsky tím si doma postrážil kľúčové veci, navyše si vybojoval lepšie skóre z dvojzápasu a urobil významný krok za postupom. Slovenského zástupcu čaká na záver boj o druhé miesto, ktoré by tiež mohlo znamenať pokračovanie v súťaži.

Kým začiatok prvého zápasu medzi týmito dvoma súpermi patril Patriotom, tak druhá konfrontácia bola v úvodných minútach v réžii Zaragozy. O vypracovaný dvojciferný náskok ale dokázali o niekoľko minút prísť.

"Nevyšla nám prvá štvrtina, nemali sme dobrý vstup do zápasu. Nemohli sme sa spoľahnúť na našu obranu a súper si vybudoval dvojciferný náskok. V priebehu stretnutia sa nám to podarilo zmazať, ale myslím si, že to dosť ovplyvnilo celý duel. Bol to zápas rôznych štvrtín – nevydarená prvá, výborná druhá, v ktorej sme sa dokázali vrátiť do stretnutia. Škoda začiatku tretej časti, keď sme za nádejného stavu nedokázali nájsť ofenzívny recept. Zaragoza nám opäť odskočila na výraznejší bodový rozdiel a už si to potom kontrolovala,“ uviedol pre TASR tréner Levíc Michal Madzin. "Žlto-zelení“ sa dokázali celkom rýchlo vrátiť do zápasu, v druhej štvrtine dokonca na niekoľko momentov viesť a na polčasovú prestávku ísť za prijateľného stavu – 39:42. "Boli na nás pripravení a v úvode sa chytili trojkami. Potom začalo padať aj nám, zlepšili sme obranu a začali sme limitovať ich útočné doskoky. Chceli však viac uspieť ako my, nám chýba v celom druhom polčase energia a k tomu sa pridalo príliš veľa stratených lôpt, čo vás proti tak dobrému tímu, akým je Zaragoza, stojí zápas," uviedol levický rozohrávač Ty Nichols.

O osude stretnutia rozhodla tretia 10-minútovka, v ktorej sa domácim opäť podarilo efektívne využiť svoje silné stránky a najmä zastaviť útočné snahy súpera. Pred Levičanmi už bola potom náročná úloha, cieľom bolo v závere aspoň čo najvýraznejšie okresať manko. "Ako sme povedali aj po domácom zápase, proti takémuto súperovi je potrebné mať z našej strany výnimočný deň. Teraz sme ho žiaľ nemali, ani ofenzívne a defenzívne sme nemali špeciálny deň, ktorým by sme dostali náš výkon na maximum našich možností. Hráme o celkový bodový rozdiel, v Európskom pohári FIBA je každý zápas a bod dôležitý. Snažili sme sa o čo najlepší a najprijateľnejší výsledok, aj napriek tomu, že už niekoľko minút pred koncom bolo o víťazovi rozhodnuté," povedal kouč Patriotov. Konečná prehra o 21 bodov (71:92) síce znamenala pre jeho tím stratu prvého miesta v B-skupine, ale ukázala, že v Európskom pohári FIBA sa dokážu rovnať klubom aj s oveľa vyššími rozpočtami a tímom z kvalitnejších súťaží. "Už len konfrontácia s takýmto súperom v rámci skupiny, akým je Zaragoza, bola snom. Doma sme si zázračným spôsobom vybojovali, že nás brali ako relevantného súpera. Som rád, že sme si takéto postavenie vybojovali svojim výkonom. Samozrejme, neteší nás to, že sme nemali ten deň, v ktorom by sme im sťažili cestu za víťazstvom," vyhlásil Madzin Podobne ako Prievidza, tak aj Levice budú bojovať o svoj osud v súťaži v záverečnom kole prvej fázy skupinovej fázy. "My a Bursaspor máme zhodne bilanciu troch výhier a dvoch prehier, takže to bude o tom, kto vyhrá. Dobré je, že nemusíme naháňať nejakú bodovú výhodu súpera, stačí uspieť a budeme mať lepšiu bilanciu. Od prvej štvrtiny bude potrebná koncentrácia, nebáť sa a vždy to bude o tom, že komu padne viac striel, tak vyhrá," prezradil Nichols.