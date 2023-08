Hviezdny basketbalista verejne kritizoval svoj tím, prezidenta klubu nazval klamárom

V pondelok 14. augusta a aj o tri dni sa verejne vyjadril, že nebude rešpektovať pokyny klubu vyplývajúce z jeho hráčskej zmluvy, pokiaľ nedôjde k jeho výmene do iného tímu.

NEW YORK. Basketbalista James Harden dostal pokutu 100-tisíc dolárov za verejné komentáre o svojom postavení v tíme Philadelphia 76ers.

"Je to klamár a ja nikdy nebudem súčasť organizácie, ktorej súčasťou je aj on. Dovoľte mi to zopakovať: Daryl Morey je klamár," povedal Harden.

Vedenie klubu sa nedávno pokúšalo vymeniť Hardena, no k transakcii zatiaľ nedošlo.

V zámorských médiách sa objavili špekulácie o možnej výmene do Los Angeles Clippers, no Philadelphii sa nepozdávala žiadna z ponúk LA.