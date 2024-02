Aj väčšie kluby prehrali, keď otvárali halu, hodnotil tréner Interu. Na hráčov nechcel kričať

Inter mal v prvom polčase veľa doskokov v útoku, v druhom sme si to lepšie postrážili. Padli aj nejaké trojky, no tie boli kvôli pohybu lopty,” uviedol po zápase.

“Neboli sme v obrane agresívni, máme problémy s rotáciou hráčov. Spišská to viac chcela, ukázala to v 3. štvrtine. Možno to je aj z nového prostredia,” zhodnotil.

“Je to tu vynikajúce prostredie. Dúfam, že sme nesklamali ľudí a prídu aj na ďalší zápas.

Trochu by mohli fanúšikovia potlačiť aj súpera, je to normálne. Poslednú dobu sme tu síce trénovali, no je to úplne o niečom inom.

Spišská využila skúsenosť Slovákov, tí mali ešte väčšiu motiváciu v hrať v tejto hale,” uzavrel tréner domácich.

Tabuľka Niké SBL