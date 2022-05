Efes Istanbul obhájil euroligový titul, Real Madrid zdolal o bod

Basketbalová Euroliga - finále:

BELEHRAD. Basketbalisti tímu Anadolu Efes Istanbul obhájili titul v Eurolige. Vo finále turnaja štyroch najlepších tímov najprestížnejšej kontinentálnej súťaže zdolali Real Madrid o jediný bod 58:57.

Najlepším strelcom víťazov bol v aréne v Belehrade srbský krídelník Vasilije Misič, ktorý nazbieral 23 bodov.

Efes obhajoval titul, no zisk jeho druhého euroligového primátu v histórii je veľkým prekvapením. Do play off vstúpil až zo 6. miesta, keď mu zahralo do karát aj vylúčenie troch ruských tímov zo súťaže.